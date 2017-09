Levib ohtralt retsepte looduslike koostisosadega, mis võiksid olla heaks abimeheks kehakaalu langetamisel. Kuid see ingverivesi ületab kõik varasemad soovitused – see kaotab üleliigse kehakaalu kiirelt ja põletab ka kõige jonnakamad pekid.

Ning mis kõige parem – lisaks sellele, et ingverijook on tõhus pekipõletaja, aitab see võidelda ka paljude teiste tervisehädadega, kirjutab Home Remedies Corner.

Näiteks on ingveriveest kasu kolesteroolitaseme alandamisel ning vererõhu reguleerimisel, samuti on ingver võimas põletikuvastane aine ning suudab leevendada ka liigesepõletikest tingitud vaevusi. Lisaks on ingver võimas antioksüdant, mis aitab võidelda vabade radikaalidega – need on sageli nii vananemise kui ka vähktõve põhjustajaks.