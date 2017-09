Kui sind kimbutab ärevushäire, peaksid vältima siin väljatoodud toite-jooke - need võivad soodustada ärevushoo teket.

3. Gluteen. Teraviljatoodetes leiduv gluteen päästab valla ärevuse sümptomid. Gluteenitalumatusega inimestel on suurem risk ärevusele, depressioonile ja tujukõikumistele.

4. Töödeldud toit. Lisa- ja säilitusainetest pungil toit mõjub kõhule halvasti ning on leitud seos halva kõhutervise ja ärevuse vahel.

5. Alkohol. Meelemürgid tekitavad ärevuse sümptomeid, mõjutades keha ja närvisüsteemi.

6. Piimatooted. On leitud, et piimatoodete tarbimine toob esile ärevuse sümptomid.

7. Karastusjoogid. Lisaks värvainetele ja lisanditele leidub värvilistes karastusjookides aspartaami - magusaasendaja, mis on ligi 200 magusam kui suhkur. Aspartaam blokeerib serotoniini ehk õnnehormooni tootmist. Lisaks on see seotud peavalude, unetuse, ärevuse ja tujukõikumistega.

8. Praetud toit. Raskesti seeditav ja vähese toitainesisaldusega praetud rasvane toit ei mõju halvasti mitte ainult vöökohale, vaid ka südamele, halvendades lisaks ärevuse sümptomeid.