Banaanid on viljad, mis kuulub üle kogu maailma paljude sportlaste toidulauale, kuna need sisaldavad ohtralt erinevaid kasulikke toitaineid, mis aitavad ära hoida südame-veresoonkonna haigusi, suurendavad luumassi ja aitavad võidelda ka depressiooni vastu.

Uuringud on nimelt näidanud, et kui sööd banaani kolm korda päevas, on sul piisavalt jõudu 90 minutilise treeningu tarvis. Samuti aitab see leevendada kõrvetisi, hommikust iiveldust ja ka meeleolukõikumist.

Home Remedies Corner on lisaks reastanud hulga põhjuseid, miks banaani oma tervise nimel süüa.