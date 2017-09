Janno Lepik on kogu elu aktiivselt spordiga tegelenud – ta on tulnud Kreeka-Rooma maadluses viiel korral erinevates vanuseklassides Eesti meistriks ning on korduvalt esindanud Eestit tiitlivõistlustel. Kahel korral on ta pälvinud ka Põhjamaade meistrivõistlustel hõbemedali.

„Tahtejõu tuur aitab inimesi, kes on jäänud truuks sportlikule eluviisile vaatamata sellele, et nende liikumisvõime on piiratud. Janno tahtejõud on suureks eeskujuks meile kõigile, ta treenib hoolega mitu korda nädalas ning püüdleb jätkuvalt paremate tulemuste poole,“ rääkis Salumäe.