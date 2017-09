Uuest aastast saavad tüdrukud end tasuta vaktsineerida ka emakakaelavähi üheks olulisemaks põhjustajaks peetud inimese papilloomviiruse (HPV) vastu.

Tulevast aastast võetakse Eestis kasutusele kuue haigustekitaja (difteeria, teetanus, läkaköha, lastehalvatustõbi, b-tüübi hemofiilusnakkus ja B-viirushepatiit) vastu kaitset pakkuv väikelaste liitvaktsiin ning tütarlapsi hakatakse vaktsineerima inimese papilloomviiruse (HPV) vastu. Riikliku immuniseerimiskava vaktsiinide tagamiseks on tuleva aasta eelarvesse planeeritud 3,97 miljonit eurot.

Nakatumine inimese papilloomiviiruse ehk HPVga on üks peamisi emakakaelavähi tekkepõhjuseid. Papilloomiviiruseid on üle saja tüübi, vähki tekitab neist vaid osa. Papilloomiviiruse tüübid HPV 16 ja 18 põhjustavad 70% emakakaelavähkidest ning sellest hoidumiseks soovitavdaki arstid end vaktsineerida.

Vaktsineerimine annab kaitse HPV 16 ja HPV 18 poolt põhjustatud vähieelsete muutuste ja -emakakaelavähi vastu. Vaktsineerimine ei välista emakakaela vähki haigestumise võimalust, vaid vähendab oluliselt haigestumise riske.

Eestis on emakakaelavähi esmashaigestumus ja suremus üks Euroopa kõrgemaid, haiguse tagajärjel sureb Eestis igal aastal keskmiselt 70 naist ja naiste pahaloomulistest kasvajatest on emakakaelavähk esinemissageduselt viiendal kohal. Tüdrukute HPV-vastane vaktsineerimine on käivitunud juba enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides.