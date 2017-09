Nimelt on nii, et suurema ümbermõõduga piht tähendab automaatselt ka suuremat vähiriski. Parim viis end vähi vastu kaitsta on hoida kehamassiindeks 18,5 ja 25 vahel. Ülekaalulisus suurendab rinnavähiriski 30 – 60% ning liigne kõhurasv 43% võrra.

Veebiajakirjas e-cancer ilmunud artiklis rõhutatakse, et olulisim tegevus vähihaiguse ennetamiseks on õigesti toituda.

Kaks kolmandikku vähidiagnoosidest on tingitud juhuslikest geenimutatsioonidest ehk kui haigestud vähk, pole sageli kedagi ega midagi selles süüdistada. Kuid on olemas üks tõhus nõks, mis võib aidata vähktõbe ennetada.

Seda seletatakse sellega, et liigne rasvasisaldus kehas soodustab kehas põletike teket. Põletikuprotsessid panevad rasvarakud östrogeeni tootma ning östrogeeni liigne tase annab hoogu ka vähi- eriti rinnavähirakkudele. Alatoitumus suurendab vähiriski aga seetõttu, et kehas napib vajalikke vitamiine, mineraale ja antioksüdante.

Üle maailma läbi viidud uuringud kinnitavad, et värviliste puu- ja köögiviljade- (vähemalt 5-9 portsjonit päevas) ning täisteratoodeterikas, samas küllastunud rasva, soola ja suhkruvaene menüü on seotud oluliselt madalama riskiga haigestuda paljudesse vähiliikidesse.

2014. aastal ajakirjas Cancer Cell International ilmunud uuringu tulemustes leiti, et punases veinis sisaldunud antioksüdandid blokeerisid ühe surmavaima ehk kopsuvähi rakkude kasvu, seejuures paremini tegid oma tööd Pinot Noir viinamarjasordist tehtud veinid. Ajakirjas Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention ilmunud artikkel kinnitas aga, et juba rinnavähki haigestunud naistel oli väiksem risk surra, kui nad tarbisid kvaliteetset ja tervislikku toitu.

Seega tasub meeles pidada, et kuigi paljudel juhtudel ei ole vähi diagnoosi ärahoidmine inimese võimuses, on oluline teadvustada, et see, mida süüakse, võib olla olulisim faktor vähendamaks riski vähki haigestuda.