Võib tunduda igapäevane ning süütu istuda jalg üle põlve, närida nätsu, magada kõhuli või viivitada pissileminekuga, kuid tegelikkuses võivad nii need kui ka mitmed teised ohutuks peetud harjumused tõsiselt su tervist kahjustada.

Portaal Prevention koostas nimekirja harjumustest, mis võivad pikema aja jooksul tõsiselt su tervist kahjustada.

* Jalg üle põlve istumine. Teadlased on leidnud, et jalg üle põlve istumine tõstab vererõhku. Kardiloog Stephen Sinatra rääkis ajakirjas Blood Pressure Monitoring , et pidev selline istumine võib lõpuks trombi tekitada. Seda riski saab vähendada, kui jalg üle põlve ei istuta rohkem kui 15 minuti korraga ja aeg-ajalt liigutakse ka ringi.

* Sirgete jalgadega seismine. See koormab põlveliigeseid. Kõverda seistes hoopis veidi põlvi.

* Kõhuli magamine. Et nii magades on kael taha kallutatud, võib see põhjustada nii kaela- kui seljavalu.

* Püksirihma liigne pingutamine. Kui kannad püksirihma või vööd liiga pingul, tekitab see piha- ja kõhuosas pingeid ning need võivad viia reflukshaiguse tekkele.

* Küürus seismine. Halb rüht põhjustab õlavalu ja lihaste tasakaalutust.

* Pika maa läbimine autoroolis ilma pausideta. See põhjustab samasuguseid probleeme nagu jalg üle põlve istumine. Seepärast tuleks pärast iga 150 – 250 kilomeetri läbimist teha peatus, end sirutada ja liigutada. .

* Pärast ärkamist ringutamine. See kiirendab vereringet, kuid kohe pärast ärkamist ei maksa seda teha, see võib selga kahjustada.

* Pissihäda kinnihoidmine. Kui viivitad tualettiminekuga, riskid põiehaigustega.

* Pidev nätsu närimine põhjustab lõualihaste ja -liigeste ülekoormust ja valu.

* Koti kandmine ühel ja samal õlal põhjustab seljavalusid ja lihaseprobleeme.