Viineripirukas on ajatu klassika, mis kaob laualt kärmesti nii laste sünnipäevadel kui täiskasvanute koosviibimistel ning selle valmistamisega saavad mängleva kergusega hakkama ka pere noorimad.

Kokaraamatute autor Lia Virkus jagab nutikat retsepti, mis valmib lastele meelepärastest komponentidest – viineritest ja juustust. Klassikalised viineripirukad on selles retseptis leidnud aga uue moodsa väljundi kaheraudse näol – mis tähendab, et maitsvaid viinereid on piruka sisse pistetud lausa kaks!

Kahe viineriga pirukate valmistamine on piisavalt lihtne ka nende laste jaoks, kes pole veel küpsetamismaagiaga tutvust teinud. Lisaks rõõmustavad kaheraudsed ka pere suuremaid liikmeid, sest sobivad kiireks ja toitvaks vahepalaks.