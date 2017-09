Pärast õhtusööki on paljudel kalduvus tõmmata üks lõõgastav sigaret või visata diivanile külili teadmata, et need harjumused võivad tervisele paraja põntsu panna.

Happy Life Report toob välja viis asja, mida sa oma tervise huvides kunagi pärast sööki teha ei tohiks.

Suitsetamine. Paljud teavad, et suitsetamine on tervisele kahjulik. Pärast söömist tuleks aga suitsetamisega paar tundi oodata, sest sigarettides sisalduv nikotiin võimaldab organismi imendudes kehal imada rohkem kantserogeene kui tavaliselt. Mõned uuringud väidavad lausa, et pärast sööki ühe sigareti suitsetamine võrdub sellega, nagu sa teeksid kümme suitsu korraga. Lisaks suurendad sa sedaviisi riski haigestuda kopsu- ja soolevähki.