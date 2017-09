Kipub paika pidama, et kõik hea siin ilmas on ebaseaduslik, amoraalne või paksuks tegev. Kuid on olemas mõned toidud, mida sa võid süüa ilma igasuguste südametunnistuspiinadeta.

Mandlid on head kiudainete ja kasulike rasvade, samuti E-vitamiini allikas, kirjutab portaal Healthy Leo. Need ained aitavad kõik hoida kolesteroolitaset tervislikul tasemel. Samuti sisaldavad need vähem kaloreid võrreldes teiste pähklitega, kuid samas vähendavad nad söögiisu.

Õunades leiduv pektiin tekitab täiskõhutunde ja aeglustab seedimist.