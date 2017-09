Kõik inimesed tunnevad aeg-ajalt ärevust. See on aju normaalne reaktsioon ohule. Kuid mõned meist tunnevad ärevust liiga sageli, see hakkab elu häirima, põhjustab depressiooni ja võib ajada tülli teistega, kes ärevushäirega inimese käitumist ei mõista. Veebileht Health.com pani kirja 12 ärevushäire tunnust. Täpsema info saamiseks peaksid siiski käima ka mõne professionaali juures.

1. Muretsed pidevalt, ka siis, kui saad mõistusega aru, et asi pole ülemuretsemist väärt.

2. Sul on unehäired - magad kas liiga vähe, liiga palju või katkendlikult.