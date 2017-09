Ei ole haruldane, kui inimesed unustavad kiires argipäevas iseenda. See aga tähendab, et me ei märka, kui meid on tabanud stress.

Bright Side toob välja kümme kentsakat ja igapäevast märki, mis näitavad, et sinuga on midagi valesti ning et viimane aeg on hakata iseenda eest hoolitsema. Need on:

1. Unetus või kehv uni