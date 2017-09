Tervislik ja põnevate maitsenüanssidega on kohupiimamaius šokolaadise leivapuru ja marineeritud maasikatega, mida toidublogija Silja Luide soovitab katsetada.

Suvehooaja meenutuseks on toidublogija Silja Luide valmistanud mõnusalt maheda kohupiimamaiuse, millega rännata tagasi sumedatesse suveõhtutesse. Lisaks marineeritud maasikatele annab magustoidule erilise maitsenüansi ka veidi ebatraditsiooniline komponent, milleks on kanepileib. Sarnaseid eriliste lisanditega tooteid julgustab retseptiautor magustoitudes rohkem kasutama. Šokolaadise leivapuru ja marineeritud maasikatega maius valmib kiirelt ning seda on eriti mugav külakostiks kaasa võtta.

Marineeritud marjade valmistamiseks läheb vaja: 2-3 sl marja- või tsitruselikööri (nt Cointreau), 1 sl suhkrut, 300 g värskeid või sügavkülmutatud maasikaid.