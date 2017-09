Tartu Qvalitas Arstikeskus avas oma uue ja moodsa keskuse Kvartalis, kus pakuvad teenust eriarstid ja töötervishoiuarstid. Kohapeal on võimalik teha ka erinevaid uuringuid ja analüüse.

Aasta alguses liitusid Medicumi Tartu kliiniku eriarstid ja Qvalitas Arstikeskuse töötervishouarstid ning alates septembrist tegutsetakse ühiselt Qvalitase uues keskuses Kvartalis

Qvalitase juhi Tõnu Velti sõnul on neile esmatähtis kvaliteet ja hea kättesaadavus. „Kui varasemalt pakkus Qvalitas Tartus vaid töötervishoiu teenust, siis nüüd on Tartu keskus juba viies keskus, kus me pakume tervishoiu täisteenust. Meie jaoks on väga oluline oma valdkonna arendamine ja laiendamine ning vastavatud Tartu keskus kindlasti toetab seda. Koos professionaalsete eriarstidega suudame oma klientidele pakkuda heal tasemel arstiabi täisteenust ning seda mugavalt Tartu kesklinnas,“ ütles Velt.