Nagu paljudes maades, on ka Eestis eenäärmevähk meeste seas levinum sõraline. Sellesse haigestumise põhjused ei ole teada, kuid on leitud, et siinloetletud tegevused võivad haigestumist eesnäärmevähki vähendada.

Söö iga päevrohkem puuvilju ja kala. Seda soovitatakse, sest neis riikides, kus on puu- ja juurviljad ning kala igapäevases menüüs, on eesnäärmevähki haigestumise tase madalam, kirjutab Telegraph. Kindlasti on eesnäärmevähist rääkides kasu, kui sööd tomateid.

Joo rohelist teed. Mitmed uuringud soovitavad vähiennetuseks juua kuus-seitse tassi rohelist teed päevas.