Muusika aitab leevendada valu. Ajakirjas Frontiers in Psychology avaldatud uuring leidis, et kui fibromüalgia patsiendid kuulasid kümme minutit neile meeldivat muusikat, mis oli aeglasem kui 120 lööki minutis, kogesid nad vähem valu, kui rütmikat muusikat kuulates, kirjutab Time.

Muusika teeb treeningu tulemuslikumaks. Igaüks on kogenud, kuidas muusika teeb treeningu intensiivsemaks. Teadlased on välja selgitanud, et muusikaga kõrge intensiivsusega läbi viidud intervalltreening on palju nauditavam ja tulemuslikum, kui ilma muusikata trenn.