Nele-Liis Vaiksoo väljakutseks on puhkus

Kehaline kasvatus oli Nele-Liisile meelt mööda, aga tõsisemalt ta muusika kõrvalt ühegi alaga tegeleda ei jõudnud. “Mul on käed alati suhteliselt nõrgad olnud, mäletan, et ei suutnud rahvastepallis isegi üle poole platsi palli visata. Olin pigem pikema maa jooksja ning mul oli hirm igasuguste visete, kaugushüppe ja sprindi ees.”

Eelkõige muusikalidest säravana meelde jäänud Nele-Liis ei ole end kunagi kindla žanri esindajaks pidanud. “Ma ei mõelnud, et tahan lauljaks saada, veel vähem muusikaliartistiks. Laulmisega seotud valikud olid minu eest ära tehtud, see oli igapäeva osa ja juhuse tahtel sattusingi lõpuks muusikalidesse.”

Kaheksa aasta eest viis muusikaliroll Nele-Liisi Saksamaale elama. Poolteist aastat mängis ta Eestiski lavastunud “Vampiiride tantsus” Sarah’ rolli. “Sain kogemuse teha teises keskkonnas maailmatasemel produktsiooni. Mängisime kaheksa etendust nädalas ja nii kogu aeg. Eestis meeldib mulle see, et saad teha muusikali, anda kontserte ja siis lüüa kaasa näiteks telesaates. See on palju mitmekülgsem ja kollektiivid, kellega koos töötada, on vaheldusrikkamad. Hakkasin seda igatsema ja tundsin, et ei arene ise edasi ega ole enam päris õnnelik.”

Eestis on Nele-Liisi graafik aga järjest tihedam, seda aastat peab ta eriti töiseks ja põnevaks. Uued ja huvitavad projektid ning inimesed vahelduvad seoses iganädalaste etenduste, kontsertide, proovide ja väljasõitudega. “Sügisel lavastub Tartus muusikal “Hüljatud” ja ma hakkan oma aega jagama kahe linna vahel. Lisaks teen kaasa telesaates “Suur komöödiaõhtu” ja Viru hotelli restorani Merineitsi revüüetenduses “Forever Young”. Sinna vahele jäävad muud esinemised ja tegemised, nii et ees on üsna töine periood, aga ma ise nii ootan seda!”

Edasi loe oktoobri Tervis Plussist.

Lisaks veel järgmised teemad:

Vastupidavus ja treenitus kepikõnniga

Orienteerumine – sport kehale ja ajule

Angiin muutku valvsaks

Mida võiks teada D-vitamiinist?

Unepuudus laastab keha

Väsinud? - Kontrolli hemoglobiini!

Suusareisile omal käel

Ärevushäire – lõputu põrgutules põlemine

Käed pehmeks, küüned tugevaks!

Lauli Otsar armastab lihtsaid sööke

„Kaotasin kehalt terve meetri!“

Ajakirja Tervis Pluss saad tellida SIIT.