Muna . Teadlased soovitavad mune süüa hommikusöögiks, sest need hoiavad kõhu pikalt täis. Munad koosnevad rasvast ja valgust ning täidavad seetõttu kõhu pikemaks ajaks.

Kui tunned pidevat tungi midagi suhu toppida, mõtle vähemalt, mida sööd. On olemas mõned toidud-joogid, mis hoiavad kõhu kauem täis - nii ei õgi sa arutult suhkru- ja kaloririkkaid toite ja kaal püsib veidigi kontrolli all.

Kaunviljad. Oad ja läätsed sisaldavad valku ja häid rasvu, mis hoiavad veresuhkru stabiilsena. Seegi soodustab, et isu ebatervislike roogade järele väga kergelt ei teki.

Cayenne’i pipar. Purdue ülikooli teadlaste uuring tegi kindlaks, et need, kes lisasid oma toidukorrale pool teelusikatäit Cayenne’i pipart, sõid järgmisel toidukorral 60 kalorit vähem. Samuti soodustab see vürts lisakalorite põletamist.

Vesi hoiab isud kontrolli all. Uuringute järgi sõid need inimesed, kes jõid enne toidukorda klaasi vett, 75-90 kalorit vähem

Kreeka jogurtis on palju kaltsiumit ning valku ja väga vähe suhkruid.

Supid. Supis sisalduv vesi, kiudaineterikkad juurviljad ja soe temperatuur suudavad üheskoos isusid taltsutada.