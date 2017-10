Krooniliselt madal D-vitamiini tase veres tekitab lühinägelikkust, ilmneb eelmisel aastal avaldatud teadusuuringust. Samas uuringus leiti ka, et päevas viis ja enam tundi päikese käes viibinud inimesed kandsid miinusprille harvem.

2016 a. novembris avaldatud Korea teadustöös võrreldi D-vitamiini taset kahel grupil inimestel, kirjutab KSA silmakeskuse blogi. Esimesse gruppi kuulusid inimesed, kes viibisid õues igapäevaselt vähem kui 2 tundi päevas ja teises grupis olid inimesed, kes viibisid igapäevaselt õues 5 ja enam tundi. Ilmnes, et neil, kes viibisid õues viis ja enam tundi, oli D-viitamini tase veres kõrgem ning teadlased seostasid seda väiksema lühinägelikkuse esinemisega.



See uuring kinnitab kahte teist fenomeni. Nii on leitud, et Austraalias ja seal elavatel noortel inimestel esineb erakordselt madal vajadus miinusprillide järele. Teada on fakt, et Austraalias viibivad lapsed ja noored enamuse aja õues olles. Singapuris seevastu esineb lühinägelikkus 97% 18-aastastel noortel. Singapuri lapsed veedavad palju aega kodus, tarbivad palju rämpstoitu, armastavad aega veeta arvutimängude ja sotsiaalmeedia seltsis vüi õpivad - õppetöö algab seal juba teisest eluaastast.