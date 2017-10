Antidepressandid võivad põhjustada suuremat suremust südame-veresoonkonnahaigusteta patsientidel, juba olemasoleva südame-veresoonkonna haigusega inimeste suremusele mõju ei ole, väidab värske uuring.

Sellisele tulemusele jõudsid teadlased, uurides 17 erinevate meditsiiniandmebaaside põhjal tehtud uuringut, milles osales kokku ligi 375 000 patsienti, vahendab meditsiiniportaal Med24.



Leiti, et üldpopulatsioonis on antidepressante võtvate inimeste suremuse risk 33% kõrgem võrreldes neid ravimeid mitte tarvitavate inimestega. Lisaks olid antidepressandid seotud 14% suurema tõenäosusega, et esineb mõni kardiovaskulaarne sündmus nagu müokardiinfarkt või insult.



Juba olemasolevate südamehaiguste või diabeediga patsientide puhul ei leitud aga, et antidepressandid mõjutaksid suremust. See on kooskõlas hüpoteesiga, et antidepressandid toimivad ka vere hüübimisvõimet pidurdavate ravimitena, olles seega südame-veresoonkonna tõbesid põdevatele inimestele pigem kasulikud või neutraalsed, kuid kahjulikud tervetele inimestele.