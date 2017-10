Kui tunned end veidi tusasena, püüa lõunapaiku veidi tukkuda - teadlased on leidnud, et päevane uinak muudab inimesed õnnelikumaks, lisaks aitab pärastlõunal paremini keskenduda ja rohkem tööd teha.

Ilmnes, et need, kes võtsid päeval tukkumiseks aega, said õnnelikkust mõõtnud viiepalliskaalal tulemuseks 3,67, mittemagajad 3,52 ja need, kes magasid kauem, kui pool tundi, 3,44.