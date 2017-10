*Joo! Kes palju joob, niisutab muuhulgas ka kurgu limaskesti. See aga kergendab immuunsüsteemi tööd: bakteritel ja viirustel on raskem limaskestadele kinnituda ja nakkuse levik peatatakse. Joogiks sobivad hästi vesi ja magustamata soe tee. Soovitatav on juua umbes kaks liitrit päevas.

* Tee auru! Külmetuse korral on auru ja eukalüptiga inhaleerimine kehale tõeline heategu. Inhalatsioonil jõuavad eeterlikud aurud täpselt nakkuse piirkonda, limaskestadele, vabastades sealjuures hingamisteed. Eukalüpt mõjub lima vedeldavalt ja põletikku pärssivalt. See parandab enesetunnet just nakkuse algfaasis. Auru tegemiseks lisa eukalüptiõli kuuma vette ja lase sel aurustuda. Tõmba käterätt üle pea ja hinga auru läbi nina ja suu sisse. Tee seda 5 – 10 minutit järjest.

Puhka! Piisav uni on hästi toimiva immuunsüsteemi parim eeldus. Magamise ajal toimuvad kehas tähtsad taastumisprotsessid. Pidev stress ja unepuudus seevastu nõrgendavad organismi kaitsevõimet suurel määral. Seepärast on väga oluline planeerida oma päevakavva korrapäraseid puhke- ja lõdvestuspause.

Allikas: proviisor Jaan Jänes