1. Ära söö liiga palju ravimeid . Parim ravi on puhkus ning üksnes igasugu teede ja tablettidega seda päris ära ei aja. Enesetunne võib sootuks halveneda, kui sööd läbisegi erinevaid ravimeid.

3. Ära käi tööl. K ui üritad end tööl ärksana hoida kohvi ja C-vitamiini abil, pikendad nii enda haigusperioodi kui võid nakatada kolleege. Liigne kohvijoomine viib kehast vedelikke, mis on vajalikud haigusest toibumiseks.

4. Ära võta aegunud ravimit. Juhul kui sa pole ammu haige olnud, võib sinu kapis olla ravimeid, mille toimeaeg on ammu ületatud. Eriti ohtlik on süüa antibiootikume, mis on jäänud eelmisest ravikuurist üle. Kui arst ei ole sulle neid määranud, ära hakka omal käel tablette sööma.