Eestlased on tuntud saunarahvas. Leili visata on mõnus nii suvel kui talvel, eriti hea on kuumas ruumis lihaseid ravida peale sügisesi ja talviseid spordisündmuseid või pikki tööpäevi. „Kas naudid mitmekülgsust ja mugavust spaas või kütad sauna kodus, pole vahet, saun tervendab igal juhul keha ja meeli,“ sõnab Tallinki hotelliketi spaade ja ilusalongide juht Astrid Sõmera ja toob välja sauna viis peamist tervistavat omadust.

Saun tugevdab immuunsust. Saun suurendab valgete vereliblede tootmist kehas, mis omakorda tugevdab keha võimet võidelda haigustekitajate vastu. Lisaks mõjutab keha kaitsevõimet ka stressitase, mida saunas käimine tõhusalt alla toob. Rahulik lõõgastumine palavas ruumis maandab lisaks lihaspingele ka vaimseid ja emotsionaalseid pingeid. Kui tunned külmetust ligi tikkumas, aitab saun haigust ennetada. Kuum aurav õhk pehmendab ka neelu ja leevendab kurguvalu, kuid päris haigena ei tohi siiski sauna minna.

Saun vaigistab valu. Laienenud veresoonte abil lõdvestab saun lihaseid, vabastades nendesse kogunenud pinge. Sellepärast on saun niivõrd au sees sportlaste seas, et pärast treeningut või võistlust saunas käies on võimalik järgmise päeva lihasvalusid ja ebamugavust sootuks vältida. Samal põhimõttel tuleb saun kasuks ka näiteks füüsilist tööd tegevatele inimestele. Isegi kontoritöötajatele pakub saun abi, et istumisest kangeks jäänud selga lõdvestada.