Soodsa töökeskkonna kujundamisel on üheks tähtsamaks teguriks hoolivus. See peab olema osa organisatsiooni kultuurist. Ilma hoolivuseta (ja tegudes, mitte ainult sõnades) on raske ellu viia mistahes tegevusi vaimse tervise hoidmiseks.

Advokaadibüroo DERLING ja portaal Peaasi.ee on kokku pannud meelespea, mida järgides on võimalik pingelises töökeskkonnas efektiivsemalt toime tulla. Soovitusi sõnastades on ennekõike mõeldud vaimse töö tegijatele, kuid enamus neist on abiks mistahes töökeskkonna kujundamisel.

Järgnevad soovitused aitavad pingelisi olukordi ennetada ja neis hakkama saada: