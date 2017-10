Tartu Tervishoiu Kõrgkool tutvustab täna uut 4D-tehnoloogial põhinevat õppevahendit, anatoomilist lauda, mis on Eestis ainuke omataoline. Avalikule loengule „Lauake, näita end!“ on oodatud kõik huvilised.



Paljude rakenduste ja võimalustega anatoomiline laud omab endas nelja päriselt elanud inimese andmeid, aga ka inimese embrüonaalstaadiume ja mitmete loomade andmeid. Seetõttu on tegemist äärmiselt mitmekülgse õppevahendiga, millele leiaksid lisaks Tartu tervishoiu kõrgkooli üliõpilastele rakendust ka näiteks kunstnikud, veterinaarid või isegi kirurgid. „Miks ka mitte uurida teekonda mõne keerulise operatsiooni puhul. Meie virtuaalsel inimesel on olemas nupp „võta tagasi“, mistõttu saab teostada vastava liigutuse uuesti ja õigesti,“ sõnas Tartu tervishoiu kõrgkooli õppejõud Ave Kõrve-Noorkõiv.



Avalikul loengul demonstreeritakse, et anatoomilises lauas olevaid kujutisi saab kuvada kihtidena - üksteise järel saab eemaldada naha, lihased, organid ja skeleti, kuniks alles jääb vaid närvisüsteem. Eri kihte saab vaadelda ka eraldiseisvalt ning sama on võimalik teha ka organitega. Saadud kujutisi on võimalik lõikuda, pöörata ja vaadelda erinevates suundades.



Tartu tervishoiu kõrgkoolis hakatakse lauda kasutama embrüoloogia, histoloogia ja patoloogia õpetamisel. Eriti avarad võimalused avanevad radioloogiatehnikute koolitamisel, kuna lauaga saab visualiseerida erinevaid radioloogilisi uuringuid - alates röntgenülesvõtetest kuni kolmemõõtmeliste ja ruumiliste liikuvate tomograafiliste kujutisteni välja.



Tartu tervishoiu kõrgkooli avalik loeng „Lauake, näita end!“ toimub 3. oktoobril kell 14.30 kõrgkooli õppehoones (Nooruse 5) ruumis 003. Loengut on võimalik jälgida ka ruumis 007 või veebi vahendusel.