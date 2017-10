Risto Laur lisas, et Südameapteegid on viimase kahe aasta jooksul teinud olulise hüppe nii äritulemuses kui ka organisatsiooni arengus. Meeskond, kelle hulgast on välja kasvanud ka uus juhatus, jätkab kasumliku kasvu strateegiat.

See on peamine põhjus, miks Pharma Holding OÜ Südameapteegid omanikfirma esindaja Tarmo Laanetu laiendas ettevõtte juhatust ning nimetas uute juhatuse liikmetena ametisse finantsjuhi Eveli Adrikorni ja müügiosakonna juhi Evelin Härma. Juhatuse esimees ja tegevjuht on Risto Laur, kes asus ametisse tänavu aasta augustis.

„Apteek ei ole koht, kuhu tulla ainult siis, kui haigus käes. Tänane Südameapteek keskendub tervise hoidmisele ja haiguste ennetamisele,“ lausus müügiosakonna juhataja ja juhatuse liige Evelin Härma ning lisas, et uue tähenduse proviisori kutses on saanud nõustav klienditeenindus. Seetõttu on eriti hea tõdeda, et klienditeenindust hindava Dive viimase uuringu alusel on Südameapteegi soovitusindeks kõrgem, kui valdkonna keskmine Eestis.

Südameapteegi finantsjuhi ja juhatuse liikme Eveli Adrikorni sõnul on ettevõte teinud tugeva äritulemuse, hoides fookuses kasumlikku kasvu. 2016. aastal kasvas Südameapteekide käive aasta varasema ajaga võrreldes 14% ning tegi seda kasumlikult.

Pharma Holding OÜ omaniku Tarmo Laanetu sõnul on tal hea meel jälgida Südameapteegi kasvu ning eelkõige seda, et organisatsioon on suutnud seestpoolt kasvatada tugevad juhid, kes toovad ettevõtte tundmise ja igapäevased kogemused strateegilisse juhtimisse.

Pharma Holding Südameapteekide uus finantsjuht Eveli Adrikorn liitus ettevõttega 2015. aastal, töötades eelnevalt finantsanalüütikuna, keskendudes eelarvestamise ja raporteerimise süsteemi ülesehitamisele. 2007-2013 aastatel töötas Eveli Swedbank AS-s ärinalüütikuna ning 2013-2015 Premia Foods AS-s ja Nordic Foods Holding AS-s finantskontrollerina.

Juhatuse liige Evelin Härma töötab Südameapteegi müügiosakonna juhina alates 2016. aastast. Evelin on lõpetanud Tartu Ülikooli proviisorina ning läbi hilisema töökogemuse olnud nii ravimite hulgi- ja jaemüügiga seotud viisteist aastat, töötades ravimifirmas Berlin-Chemie Menarini Eesti OÜ tootejuhina.