Kui kannatad kõrge vererõhu all, võid valida, kas lähed jalutad pool tundi või sööd tüki tumedat šokolaadi - abi saad teadlaste hinnangul neist mõlemast.

Nimelt viidi läbi uuring, mille käigus vaadeldi põhjalikult 1955 kun 2009 aastatel sadade katsealustega läbi viidud teadustöid, mis olid keskendunud šokolaadi ja kakao mõjule tervisele, kirjutab Telegraph. Ilmnes, et lausa 5% katsealustest oli kõrge vererõhu langetamisel abi just tumeda šokolaadi söömisest. Ka toodi välja, et kõrge vererõhuga kimpus olevate inimeste südameinfarkti risk väheneb 22%, kui nad söövad viie aasta jooksul nädalas tahvli šokolaadi.

Uurimustöödes ulatusid tarbitud šokolaadi päevased kogused 6grammisest tükist 100 grammise šokolaaditahvlini. Ka leiti, et tükk tumedat šokolaadi päevas langetab süstoolset vererõhku samavõrd, kui pooletunnine tempokas jalutuskäik.

Šokolaadi mõju vererõhule võib seletada sellega, et neis sisalduvad antioksüdandid flavonoolid parandavad peaaju verevarustust ja alandavad nii vererõhku. Eriti flavonooliderikkad on tumedad šokolaadid.

Siiski panevad teadlased südamele, et kehakaalule ei pruugi šokolaadi söömine kuigi hästi mõjuda.