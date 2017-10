Kanada arstid uurisid ühe 11-aastase poisi silmi ning selgus, et poisi halva silmanägemise ja muude silmahädade põhjuseks oli kehv toitumine. Veebileht LiveScience kirjutab, et pärast seda, kui noorsandi nägemine oli 8 kuud järjest halvenenud, viisid vanemad ta haiglasse, kus avastati, et poiss oli juba pea pimedaks jäänud.

Kõigi nende toitude ühisnimetaja on aga see, et üheski neist pole just suures koguses A-vitamiini. Õunas ja kurgis seda pisut on, kartulis aga üldse mitte. Analüüsid näitasid, et poisil oligi väga tõsine A-vitamiini puudus. Tavaliselt esineb A-vitamiini puudusest tekkinud pimedust vaestes arengumaades, kus inimestel pole piisavalt süüa. A-vitamiin on silmadele eluvajalik vitamiin. Seda leidub porgandites ja kalas, samuti hernestes, brokolis ja teistes rohelistes köögiviljades.