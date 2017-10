Briti kultussarja „Kontor“ tähe Lucy Davise fännid ei pruukinud teda tänavusuvises hittfilmis „Wonder Woman“ äragi tunda. Nii prullakas pole Lucy eales olnud. Kuid näitlejatar tunnistab, et tema vahepealne sale figuur oli vaid toitumishäire, buliimia, tagajärg. „KONTORI“ NÄITLEJAD: Vasakult Mackenzie Crook (Gareth Keenan), Ricky Gervais (David Brent), Lucy Davis (Dawn Tinsley), Martin Freeman (Tim Canterbury) 2003. aastal. (Vida Press) Lucy kehastas „Wonder Womanis“ Ameerika koomiksikangelanna parimat sõbrannat, ülimaiast Etta Candyt. Tavaelus paistab näitlejatar märksa saledam kui ekraanil, ent on siiski vaieldamatult ümaram kui Ricky Gervaisi kultusseriaalis „Kontor“ (2001–2003) sümpaatset sekretäri mängides. „Ei vaidle vastu,“ ütles Lucy The Telegraphi intervjuus. „Aga viimase kolme aastaga pole mu kaal kilo võrragi muutunud. Tõsi ta on, et kaamera lisab tubli viis kilo.“ Lucy on oma kehaga viimaks ometi sõbraks saanud. „Jõudsin üsna hilja järeldusele, et keha otsustab ise, milline ta on. Olen nüüd 44 ja see on olnud ikka parajalt pikk teekond.“ 30. eluaastates oli tal kombeks nädal otsa dieeti pidada. „Seejärel pistsin üheainsa päevaga nahka kogu toidu, mis oli eelneval seitsmel päeval söömata jäänud.“

Näitlejataril on toiduga keerulised suhted. Vahepeal astus ta koguni Anonüümsete Ülesööjate liikmeks. Sisse ahmitud toidust vabanes ta oksendamisega. Kõige hullemaks läksid õgimis- ja oksendamishood siis, kui purunes 2006. aastal sõlmitud abielu näitleja Owain Yeomaniga. Paar läks 2011. aastal lahku ning Davis annab mõista, et põhjuseks oli keegi kolmas. Oma eksmehe praegust asukohta ta ei tea ega tahagi teada.

Küllap oli pingeid lisanud ka soov Hollywoodis läbi lüüa. Kuid Lucy mõistis enda sõnul viimaks, et mitte kõik toitumishäired pole tingimata põhjustatud välimusest. „Asi on milleski fundamentaalsemas. Nagu vist iga sõltuvuse puhul.“ Oksendamise ja nälgimise tsükkel oli tema jaoks lahendus. Nüüd suudab ta sellest hoiduda ning on õppinud toitu nautima. ENNE: „Kontori“ täht Lucy Davis 2005. aastal. (Vida Press) Kui vahepeal filmirollid kokku kuivasid, õppis Davis oma õe soovitusel taasühendava ravitsemise nimelist alternatiivteraapiat, mille eesmärk on patsiendi keha universaalse elujõuga jälle kokku viia. Nüüd on teletähel Californias oma praksis. „Minu juurest on läbi käinud umbes 600 inimest“. Kuid „Wonder Woman“ oli nii edukas, et sellele vändatakse kindlasti järg, kus on kindel roll ka Lucyl. NÜÜD: Lucy Davis tänavu septembris. (Vida Press)