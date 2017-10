Faktum & Ariko poolt läbi viidud tervisliku toitumise ja toiduainete kvaliteedi uuringu kohaselt nimetavad eestimaalased toiduainete tervislike koostisosadena kõige sagedamini valke, mille kasulikke omadusi teadvustab viiendik inimestest.

Toiduliidu tegevjuhi Sirje Potisepa sõnul on tal hea meel näha, et inimesed oskavad hinnata organismi ühe olulisima ehitusmaterjali vajadust. „Piimatooted on tähtsa valguallikana jätkuvalt eestimaalaste toidulaual aukohal, mis on igati kiiduväärt, sest loomsetest valkudest saab organism mitmeid asendamatuid aminohappeid,“ sõnas Potisepp.

Valkude sünteesiks, mis aitab kehal lihaste ja organite kudesid ehitada, on vaja nii asendatavaid kui asendatamatuid aminohappeid. Neist viimaseid ei suuda aga inimese keha ise toota, seega peab need kätte saama toidust.