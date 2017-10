MyFitness avas sel nädalal Tallinna lennujaamas Euroopa esimese reisijate alas asuva spordiklubi.

My Fitness AS juhatuse esimehe Erkki Torni sõnul on kohe lennule viivate väravate juures asuv tasuta spordiklubi tõepoolest Euroopas ainulaadne ja teadaolevalt esimene omataoline.

„Selline pop-up klubi on kindlasti heaks vahelduseks inimestele, kes ootavad lennujaamas oma lendu ja saavad seal natukenegi liigutada – kasvõi 10 minutit kõndimist jooksulindil või mõni seeria trenažööril,“ märkis Torn, kelle kinnitusel panustatakse lennujaamades üha rohkem meelelahutusele ja tõenäoliselt avatakse tulevikus selliseid fitness-klubisid ka Euroopa suurlinnade lennujaamades.