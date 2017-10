„Pakendi infolehtede tõlkimise eesmärk on soodustada ravimite õigesti kasutamist. Kui kevadel said tõlgitud ja ravimiregistris kättesaadavaks kõikide Eestis müüdavate käsimüügiravimite infolehtede tõlked, siis selle aasta lõpuks tahame kättesaadavaks teha enimkasutatud retseptiravimite tõlked,“ ütles Ossinovski.

Pakendi infoleht sisaldab patsiendi jaoks olulist informatsiooni – mis ravim see on ja milleks seda kasutatakse, mida on vaja teada enne ravimi kasutamist, kuidas ravimit kasutada, millised on võimalikud kõrvaltoimed, kuidas ravimit säilitada jne.