Regionaalhaigla verekeskus käivitab oktoobrist verekonna projekti, kutsudes inimesi, kelle üheks ühiseks eesmärgiks on verd loovutades abivajajaid aidata, moodustama oma verekonda.

Mis imeloom on verekond? Verekond on grupp ehk seltsing veredoonoreid, kes loovutavad verd koos, tehes sellest ühise ettevõtmise ja heateo. Oma verekonda võib leida liikmeid pere ja sõprade seast, töölt, koolist, huviringist, sporditrennist, laulukoorist ja mujalt. Verekonna liikmete arv ei ole piiratud.

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja dr Riin Kullaste selgitab, miks verekonna projekt käivitati: „Meil on toredaid kogemusi, kus meile tullakse töökollektiivide, seltside või sõpruskondadega ühiselt verd loovutama. Neil kordadel on meie verekeskus alati rõõmsat siginat-saginat täis ning oleme inimestel saanud tagasisidet, et koos on hulga toredam ning ka julgem verd andmas käia. Need vahvad kogemused andsid meile tõuke käivitada verekonna projekt, et rohkem inimesi käiks ühiselt head tegemas.“ Dr Kullaste sõnul annab verekonnana tegutsemine lisaks hea võimaluse toetada neid, kes üksinda tulla ei tihka, lisades: „Pealegi – ühiselt jagatud rõõm aitamisest on mitmekordne. Inimesed, kes ka muidu üksteise seltsi hindavad, leiavad uue koosolemise vormi, millest sünnib midagi palju enamat.“

Verekonnale võib panna ka nime ning registreerida kas meili, telefonikõne või elektroonilise registreerimisvormiga verekeskuse kodulehel. Sotsiaalmeedias saab verekonna tegutsemisi jagada häšštäägiga #verekond.

Kord aastas teeb verekeskus kokkuvõtted ning autasustab usinamaid verekondi. Täpsem info verekeskuse kodulehelt http://www.verekeskus.ee/verekond/ .