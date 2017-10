Vähiravifond „Kingitud elu“ soovitab ettevõtetel eesolevatel jõuludel loobuda tarbetute ja igavate jõulukingituste kinkimisest oma klientidele, partneritele või töötajatele ning selle asemel toetada annetusega vähihaigeid. Sel aastal saavad kõik ettevõtted soetada vähiravifondilt ka heategevuslikke jõulukaarte ning vahvlikarpe.



„Üks võimalus ettevõtetele on loobuda tarbetu korporatiivse nänni kinkimisest ning teha selle asemel annetus vähihaigetele,“ ütles vähiravifondi „Kingitud elu“ juhataja Toivo Tänavsuu. „Kui ettevõte soovib toetada vähihaigeid, kuid samas pidada meeles ka oma partnereid või kliente, siis paneme koostöös Vahvlihaldjatega tööle päkapikutöökoja ja küpsetame selle ettevõtte jõuluvana kingikotti maitsvaid vanakooli vahvleid. Samuti on võimalik fondilt kingiks soetada heategevuslikke helkureid.“ Südamlik kingitus on juba mõnes ettevõttes läbi proovitud ja tagasiside koostööpartneritelt positiivne.



„Esimest korda saavad kõik ettevõtted soetada oma jõulukaardid vähiravifondilt. Hoolitseme ka kaartidele trükitavate tekstide eest. Fondi vabatahtlikke saab kutsuda firma jõulupeole, kus ühiselt saab kokku panna annetuse vähihaigete toetuseks ning mina võin tulla tutvustama fondi tööd,“ lisas Toivo Tänavsuu.



Rekvisiidid annetuse tegemiseks leiab aadressilt www.kingitudelu.ee/annetajale

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond „Kingitud Elu" on asutatud 5. veebruaril 2014 Hille ja Toivo Tänavsuu ning Janek Mäggi poolt. Fond hüvitab annetustest kogunevate võimaluste piires nende patsientide raviarveid, kelle ravimeid Eesti haigekassa ei kompenseeri. Raha tuleb sihtasutusele tehtud annetustest.