Mis puudutab inimeste heaolu, siis on toimekas linnakeskus vaatamata levinud arvamusele etem elupaik kui äärelinn.

Oxfordi ülikooli ja Hongkongi ülikooli teadlased leidsid 22 Briti linna elanikke uurides, et kesklinnas kortermajades või Ühendkuningriigile tüüpilistes tihedates ridamajades elavad inimesed on füüsiliselt aktiivsemad ja seltskondlikumad kui äärelinna eramute elanikud. Nad teevad rohkem trenni ning nende seas on vähem rasvunuid kui äärelinlaste seas, kes pahatihti on sunnitud ringi liikuma vaid autoga.

„Mida kompaktsemaks kesklinnad muutuvad, seda rohkem saab neis kõndida,“ seletas uurimuse kaasautor Chinmoy Sarkar Thomson Reutersi fondile. „Sõltume vähem autost ja kasutame rohkem ühistransporti.“