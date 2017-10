Värske teadustöö andmeil võib ema raseduseaegne D-vitamiini vaegus suurendada lapse ohtu haigestuda hiljem polüskleroosi, kirjutab Ilta-Sanomat.

Soome arstiteaduse litsentsiaat Julia Åivo leidis uurimistöös, et D-vitamiini puuduses raseda järeltulijal on tavapärasest kaks korda suurem hilisema sclerosis multiplex'i oht. Ilmnes ka, et vereseerumi madal D-vitamiini tase tugevdab juba puhkenud polüskleroosi aktiivsust ja edenemist.

„D-vitamiini lisaks saanud patsientidel vähenesid aju magnettomograafpildil kontrastaine abil nähtavad põletikulised muutused võrreldes patsientidega, kes said platseebot,“ ütles Åivo.