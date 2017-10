Kõhuvalud on üsna sagedased, ent kui valu lööb kõhtu äkki või on väga ränk, tuleks kiirabisse helistada. „Kõhuvalu põhjustab terve rida asju ussjätkepõletikust kõhukinnisuseni ja lõhkenud munasarjatsüstist rebenenud aordini,“ seletab dr Lewis ning manitseb, et kui sümptomid pärast arsti juures käimist jätkuvad, tuleb tervist edasi uurida.

Äkiline õhupuudus võib dr Lewini väitel märku anda kopsuembooliast ehk kopsuveresoonte ummistumisest. See võib suurema tõenäosusega tekkida neil, kes võtavad rasestumisvastaseid tablette, on pikalt istunud, suitsetavad või on olnud lennureisil. Õhupuudust võivad tekitada ka astma, kopsupõletik ja paanikahood.

Põrgulik peavalu

Peavalu on pahatihti meie stressirohke elu osa, ent ootamatu ja põrgulik peavalu võib anda märku, et aju ümber on tekkinud veritsus.

Talumatu janu

Kui jood ja jood vett, aga janu ei kao, võid põdeda suhkruhaigust.

Pitsitus rinnus või valu kaelas, lõuas, käsivartes või seljas