Terved inimesed, kes tarbivad suhkrut rohkem kui peaksid, on südamehaiguste riskigrupis, kirjutavad Surrey ülikooli teadlased ajakirjas Clinical Science.

Nende uuringus osales rühm hea tervise juures mehi ja teine rühm mehi, kelle maksa rasvumistase oli keskmisest kõrgem. Rühmad jaotati omakorda kaheks: üks grupp pidi 12 nädalat toituma suhkrurohket dieeti järgides, teine aga toitus sama pikalt madala suhkrusisaldusega einetest.

Erilise üllatusena ei tule ilmselt see, et neile, kelle maks niigi rasvumisele kaldus, mõjus suhkrurohke dieet kehvasti (ja suhkruvaene dieet hästi). Kuid ka täiesti tervete meeste maksatalitlus muutus üleliigselt suhkrut tarbides sarnaseks nende meeste omaga, kel maksaga probleeme juba varasemast.

Maksa rasvumine on tõsine terviseprobleem, mis ei teki vaid alkoholi liigtarbimisest (ehkki alkohol on sagedasim põhjus), vaid ka halvast toitumisest. Mõni inimene võib kiirtoitu ja suuri magusakoguseid kompenseerida trenniga, aga aja jooksul saavad rasv ja suhkur siiski maksast jagu ning kui maksa ainevahetus enam korralikult ei tööta, hakkab see südamele. Nii võib ka pealtnäha täitsa heas vormis inimest tabada südamehaigus, -atakk või insult.

Uuringu läbiviijad räägivad, et ehkki paljud täiskasvanud ühes päevas tavaliselt nii tohututes kogustes suhkrut ei tarbi, on riskirühmas noored ja lapsed, kes joovad limonaadi ja söövad liiga palju magusat. See paneb muretsema selle pärast, mis saab neist noortest siis, kui nad kunagi täiskasvanueas on. Maksa- või südamehaiguste tekke võimalus on neil tulevikus paraku väga suur.