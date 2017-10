Grippi ja gripilaadsete haiguste haigestumuse intensiivsust hinnatakse madalaks, mis on ka hooaja algusele täiesti iseloomulik. Intensiivsus on madal ka mujal Euroopas.

Just praegu on õige aeg mõelda gripivastasele kaitsele. Kõige parema kaitse gripi vastu annab vaktsineerimine, mis on soovitatav eakatele, hooldekodudes ja tervishoiuasutustes töötavatele inimestele ning rasedatele, samuti inimestele, kellel on immuunpuudulikkus. Eelmisel gripihooajal esines Eestis väga palju raskekujulist grippi ning suri lausa 47 inimest.

„Eestis, sõltuvalt gripihooajast, sõltuvalt ringluses olevast viirusest, haigestub grippi 50 000-90 000 inimest. Eelmisel hooajal haigestus umbes 50 000 inimest – seega midagi erakordset üldhaigestumises ei toimunud. Aga iga hooaeg on eriline,“ rääkis terviseameti gripispetsialist Olga Sadikova. „Üks eelmise hooaja erilisus oli varajane grippi haigestumise algus – esimesed juhtumid olid juba novembri lõpus, samuti gripihooaja pikkus – see lõppes alles mais. Teine üllatus oli madal laste haigestumus. Põhjus oli selles, et intensiivne haigestumisperiood langes kokku koolilvaheajaga. Samas on aga lapsed põhiline riskifaktor, nad suhtlevad paljudega, koolis ja lasteaias ning levitavad viirust kodus ja mujal.“