Läinud kevadel alanud uuendustööd on keskhaigla sünnitusmajas lõpule jõudnud – eile avati renoveerimistööde tulemusena valminud uued sünnitustoad, kaasaegne operatsiooniplokk ning vastsündinute intensiivravi perepalatid. Ida-Tallinna Kkskhaigla naistekliiniku juhataja dr Lee Tammemäe sõnul on uuenduste käigus loodud kõik tingimused, et kiiretes sünnitusabi olukordades senisest veelgi paremat ja kiiremat abi osutada. „Kasutusele on võetud „ukselt-uksele" lahendus, mis tähendab, et sünnitustoad, keisrilõike operatsioonituba, stabiliseerimisruum ning vastsündinute intensiivravi asuvad kõik vahetult üksteise kõrval samal tasapinnal. See on äärmiselt oluline, et aegkriitilistes olukordades ei kuluks ühtegi liigset hetke transpordile või lifti ootamisele," selgitab dr Tammemäe.

Ehitustööde käigus läbisid uuenduskuuri kõik sünnitustoad, mille loomisel on kasutatud kõige kaasaegsemaid lahendusi sünnitajate heaolu tagamiseks ning olmetingimuste parandamiseks. Lisaks on loodud sünnitustubade kõrvale tänapäevastele nõuetele vastav operatsiooniplokk koos vastsündinute elustamis- ja stabiliseerimisruumidega, mis võimaldab tagada nii kiire kui ka vastsündinut ja ema säästva tervikkäsitluse.

Ühe suurima uuendusena on nüüdsest sünnitusmajas vastsündinute intensiivravi perepalatid, mis varasema lahenduse asemel annavad vanematele võimaluse olla oma ravi vajava vastsündinuga ööpäevringselt koos. Neonatoloogia osakonna juhataja dr Pille Andressoni sõnul on uutes perepalatites olemas kogu vajalik aparatuur ja sisustus, et nii lapse kui ka vanemate eest parimal võimalikul moel hoolitseda. „Enneaegselt sündinud lastel, kes viibivad enamiku ajast oma vanematest eemal intensiivraviosakonnas, on suur risk arengu- ja käitumishäirete kujunemiseks. Seetõttu tahamegi uute perepalatitega pakkuda vanematele võimalust viibida ööpäevringselt oma lapsega koos," lausus dr Andresson.