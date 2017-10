„Inimesed levitavad gripiviirust varem, kui haigussümptomid ilmnevad,” nendib Lääne-Tallinna keskhaigla infektsionist ja terviseameti spetsialist dr Pille Märtin. Gripi otseseid tüsistusi saab tema sõnul vältida vaktsineerimisega.

Pille Märtini sõnul on gripi otsesed tüsistused näiteks kopsupõletik, hingamisteede puudulikkus, laste puhul ka palavikukrambid. Neid kõiki on vaktsineerimisega võimalik vältida. Märtin märgib, et gripp on väga raske haigus, eriti vanemaealistele. Maailma tervishoiuorganisatsioon (WHO) soovitab vaktsineerida ka rasedaid, kaitstes vaktsiiniga sündivat last.

Pille Märtin toob näiteks, et intensiivravisse ei sattunud möödunud aastal ühtegi patsienti, kes oleks olnud vaktsineeritud. "Seega on vaktsineerimisest väga palju kasu – haigus, isegi kui teda põetakse, ei muutu väga raskeks," sõnab ta. Märtini sõnul tuli eelmisel aastal aga ravida inimest, kes oli vaktsineerimata ning kelle raviarve oli kokku 40 000 eurot. "Vaktsineerimata jätmine on täiendav kulu haigele, perele, haiglale," märgib ta.