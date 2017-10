Kampaania „Septembris ei joo“ ajal lubas endale kaine kuu ligi 22 000 inimest, ilmneb järeluuringust.

Tervise Arengu Instituut (TAI) pani seni rahvaliikumisena toiminud kampaaniale õla alla esimest korda ja plaanib seda korrata ka järgmisel aastal. „Kõik vahel alkoholi tarbivad inimesed ei ole liigtarvitajad, kuid alkoholivaba elu kogemus neist suurel osal puudub,“ ütles TAI ekspert Jane Alop. „Kampaania andis paljudele tõuke järele proovida, milline on enesetunne siis, kui ajule depressandina toimivat alkoholi mõnda aega üldse ei tarbi. Isegi kui pärast septembrit jätkatakse mõistlikus koguses alkoholi tarvitamist, on keha ja vaim kosunud ning inimesel on olemas kogemus mittejoojana. Loodame, et inimesed on alkoholivabast septembrikuust saanud innustust ka edaspidi vähem tarbida või jätkata alkovabalt.“

Kui kuu aega alkoholita olla ei suudetud, tuleks põhjuseid analüüsida ja nõu pidada spetsialistidega, alustada oleks mõistlik oma perearstist. Samuti on võimalik oma alkoholitarbimise hindamiseks läbi teha AUDIT-test, mille leiab veebilehelt www.alkoinfo.ee. Testi on välja töötanud Maailma Terviseorganisatsioon.