Tallinnas kogunevad uue nädala algul Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamise komitee esindajad. Kohtumisel arutatakse, kuidas ravimite kasutamisega seotud riske vähendada ning selleks ette võetud tegevuste efektiivsust hinnata.



Ravimiohutuse riskihindamise komitee Eesti ekspert ja Ravimiameti ohutusjärelevalve büroo juhataja Maia Uusküla sõnul ei ole täiesti ohutuid ravimeid, aga nendega seotud riske saab arsti, patsiendi, ravimitootja ja ravimiametite koostöös vähendada.



Kõrvaltoimete ära hoidmiseks või nende tõsiduse leevendamiseks on mitmeid võimalusi. „Ravimiinfos toodud juhiseid ja hoiatusi järgides on võimalik suurt osa riskidest vältida. Kui teabe eiramine seab ohtu patsiendi tervise või ilmnevad uued tõsised ohud, millest arstid ei ole teadlikud, siis võetakse kasutusele täiendavad meetmed - näiteks vastavale riskile keskenduvad juhised arstidele, meelespead patsientidele, kättesaadavuse piiramine, teratogeensete (lootel väärarenguid põhjustav) ravimite puhul rasestumise vältimise programmid,“ selgitas Uusküla.



Uusküla tõi näiteks, et Euroopas on hetkel aktuaalsed valproehappe ja isotretinoiini rasedusaegse kasutamisega seotud riskid. „Mõlema ravimi teratogeenne toime on teada juba aastaid, kuid piiranguid ja hoiatusi ei järgita piisavalt. Valproehape on üks enim kasutatav epilepsia ja bipolaarse meeleolu häire ravim. Raseduse ajal kasutatuna suureneb neuroloogiliste arenguhäirete risk kuni 40%, mistõttu fertiilses eas naistel tuleks eelistada teisi ravimeid, eriti juhul, kui ei järgita rasestumise vältimise nõuet. Akne ravimi isotretinoiini kasutamisel suureneb tõsiste väärarengute risk 30%. Rasestumise vältimise programmi eesmärk on välistada, et antud ravimeid kasutatakse raseduse ajal. Programm on käigus olnud üle kümne aasta, kuid see ei tööta soovitud ulatuses,“ rääkis Uusküla.