Kui soovid kaalust alla võtta, ei saa treeningust üle ega ümber. Kuid efektiivsekt kaloripõletuseks on oluline seegi, kuidas ja millal sa treenid.

Shape annab kolm soovitust.

* Ärka koos päikesega. Hommikul ärkamine võib tunduda ebainimlik, kuid teadmine, et hommikune treening põletab rohkem kaloreid, võiks sind motiveerida voodist välja tulema. Uuringute järgi on ennelõunal treenivad inimesed ka tublimad töötajad. Hommikune treening laeb sind nimelt positiivsuse ja energiaga. Ning õhtul saab kauem tööd teha, kui pole vaja pärast tööpäeva trenni kiirustada. Hommikune treeningharjumus aitab kaasa ka järepidevusele, sest enam ei saa end välja vabandada, põhjusega, et tööl läks kaua, sestap täna trenni ei jõua. See aitab kindlasti kaalulangetusele kaasa.

* Lisa tempot. Jooksmine aitab põletada rohkem kaloreid kui jalutamine. Ja kui juba jooksed, lisa tempot. Terve treeningu aja ei maksa ühes tempos püsida, kui jooksed vaheldumisi intensiivsemalt ja rahulikumalt, põletad veelgi rohkem kaloreid. Ka aitab selline treening lahti saada kõhurasvast. Ning – kui liigutad tempoka jooksu ajal ka käsi, põletad 15% võrra veelgi rohkem kaloreid.

* Tee jõutrenni. Lihased põletavad kaloreid rohkem kui rasv, sestap aitab lihasmass kaalulangetusele kaasa. Jõutrenni tegemiseks ei pea ilmtingimata minema jõusaali, üht-teist saad ära teha ka kodus – näiteks teha kätekõverdusi, kükke ja väljaastekükke. Ka on kavalad nipid valida toidupoes käru asemel korv, kasutada lifti asemel treppi ja proovida tooli asemel istuda trennipallil.