Nagu paljudes teistes maades, on ka Eestis rinnavähk naiste seas kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja. Rinnavähi tekke riski saab oluliselt vähendada, olles füüsiliselt aktiivne, säilitades normaalset kehakaalu ja toitudes tervislikult.

Rinnavähk on paljudes maailma maades kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja naistel. Seda ka Eestis. Eestis diagnoositakse aastas vähiregistri andmetel üle 728 uue rinnavähijuhu, viimastel aastatel on uute juhtude arv tõusnud umbes 10%. See tähendab, et 100 000 elaniku kohta avastatakse 104,02 juhtu. Vähiliit paneb kõigile naistele südamele, et nad hooliksid ka ise oma tervisest– külastaksid regulaarselt günekoloogi, perearsti, kontrolliksid ise oma rindu ehk teostaksid rindade enesevaatlust üks kord kuus ja osaleksid sõeluuringutel.

Uuringud Euroopas näitavad, et 50-69-aastastel naistel, kes osalevad mammograafia sõeluuringutes, väheneb rinnavähki suremuse risk umbes 35 %. EL-i 28-s liikmesriigis tekib rinnavähk ühel naisel 8-st enne 85-ndat eluaastat.