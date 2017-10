Oled valel teel, kui arvad, et saleda keha saavutamiseks tuleb rasvu vältida. Need neli rasvast toitu panevad samuti pekid põlema.

1. Oliiviõli sisaldab ohtralt vähktõbe ennetavaid polüfenoole ning südant tugevdavaid monoküllastumata rasvhappeid, kirjutab Obesity. Rohke oliivõli kasutamine suurendab kehas selle aine hulka, mis aitab kehamassiindeksil langeda. Seega - rohkem oliivõli sinu salatitesse ja kastmetesse!

2. Kookoski sisaldab rohkelt küllastunud rasvu. Suur osa sellest on unikaalse koostisega, mis aitab bakterite vastu võidelda ja parandab kolesteroolitaset. Ka teadlased on kinnitanud, et kookosõli toidulisandina vähendab ülekaalu kõhupiirkonnas. Kasuta rohkem kookospiima wokiroogade valmistamisel, siis saad vöökoha saledamaks!

3. Tume šokolaad sisaldab puhast kakaovõid, mis sisaldab seedimist aeglustavat steariinhapet. See peletab aga nälga ja aitab nii kaalu langetada.



4. Mandlivõi sisaldab ühendeid, mis piirab keha rasvade omastamisvõimet.See tähendab, et osa rasvast läbib organismi seedimata kujul. Näksi mandlivõid iga päev paar lusikatäit!