Seda, kui oluline on laste organismi normaalseks arenguks piim ja piimatooted, teavad ilmselt paljud lapsevanemad. Kuid mida teha lastega, kes naljalt piimaklaasi kätte ei võta ning oma igapäevasest valgu- ja kaltsiumidoosist pigem eemale hiilima kipuvad?

Toiduliidu tegevjuhi Sirje Potisepa sõnul on poelettidel saadaval ohtralt erinevate maitsekombinatsioonidega jogurteid ja kohupiimakreeme, kuid need on siiski magustoit, millega lapsed liialdada ei tohiks.

„Eesti kaupluste piimatoodete lett teeb silmad ette paljudele Lääne-Euroopa poodide pakutavale ning aasta-aastalt kasvav suhkruvabade piimatoodete valik tagab piiramatu mänguruumi lapsele meelepäraste piimaroogade valmistamiseks,“ kinnitas ta.