Haigekassani on jõudnud info, et eraettevõtte nimel helistatakse inimestele ja pakutakse peitvere testi lahendust jämesoolevähi varajaseks avastamiseks. Pakkuja võib väita, et tegemist on tasulise teenusega, millest osa hüvitab haigekassa. Selline info ei vasta tõele.

Riiklikus jämesoolevähi sõeluuringus osalemine on ravikindlustatud inimestele tasuta! Haigekassa tuletab meelde, et telefoni teel tasu eest peitvere testide pakkumine ei ole osa sõeluuringust ning haigekassa ei ole seotud telefoni teel pakutavate peitvere testide soetamise skeemiga.

Haigekassa juhib tähelepanu sellele, et eraettevõtte nimel telefoni teel pakutavad testid ei pruugi anda usaldusväärseid tulemusi. Eesti Haigekassa, Vähiregistri ja ekspertidest koosneva töörühma poolt korraldatud sõeluuringus kasutatakse kõrge kvaliteediga testikomplekte ja proovinõusid.