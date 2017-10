Sa jood kõrrega. Su enesetunnet ei mõju mitte vaid see, mida, vaid ka kuidas sa jood. Kõrrega juues neelad vedelikuga koos ka õhku.

Kõige sagedamini on puhituste põhjustaks toit. Vahel harva võivad aga ka mõned üsna kentsakana näivad asjad kõhu punni ajada.

Sa jood gaseeritud jooke. Igasugune gaseeritud jook tähendab mullide sattumist kõhtu. Ole ettevaatlik ka dieet- ja suhkruvabade jookidega, sest need sisaldavad kunstlikke magusaineid, mis ei pruugi su kehas korralikult lahustada.

Sa istud päev otsa. Päev otsa istumine on üsna tõenäoline põhjus, miks sa tunned oma vöökohta aina paisuvat. Püüa iga veidi aja tagant veidi ringi jalutada.

Sa võtad puhitust soodustavaid ravimeid. Sellised võivad olla näiteks rasestumisvastased tabletid, milles peituv östrogeen võib ainevahetust pisut aeglustada. See võib aga kaasa tuua kõhukinnisuse ja –gaasid. Sageli tekitavad puhitust ka antibiootikumid.

Sul võib olla mõni seedehäire. Väga tavaline on näiteks ärritunud soole sündroom, mis võib põhjustada kõhulahtisust, kõhukinnisust või mõlemat. Paljud selle all kannatajad, eriti naised, kogevad lisaks ka eriti tugevat puhitust.

Sul võib olla mõni tõsine tõbi. Näiteks jämesoolevähi üks sümptomeid on puhitused. Kui sellele lisanduvad veritsev pärak, aneemia ja ootamatu kaalulangus, mine arstile. Munasarjavähi puhul on lisanduvad puhitusele ka tugevad alakõhuvalud ja kaalukaotus. Kui sul esinevad need kõik korraga, pane perearsti juurde kõht kinni.